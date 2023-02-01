В «Яндексе» подтвердили работу над альтернативой нейросети ChatGPT

«Яндекс» действительно разрабатывает YaLM 2.0 — свою версию генеративной сети ChatGPT, которая станет частью «Поиска», «Алисы», «Почты» и других сервисов компании. Эту информацию «Газете.Ru» подтвердили в пресс-службе компании.

«Яндекс» уже частично использует генеративные нейронные сети при формировании поисковой выдачи, но сейчас у них скорее вспомогательная роль — они помогают сориентироваться, но не генерируют связные ответы. Внедрение YaLM 2.0 позволит поиску самому генерировать ответы, используя знание всего оцифрованного мира. «Алиса» станет умнее, будет лучше удерживать контекст беседы и сможет отвечать на большее количество сложных вопросов», — объяснили в пресс-службе «Яндекса».

Компания подтвердила работу над собственной нейросетью вскоре после того, как «Известия» со ссылкой на источник рассказали, что «Яндекс» до конца 2023 года планирует встроить в собственные сервисы альтернативу ставшей популярной нейросети ChatGPT. Ожидается, что технология позволит создавать длинные логичные и связанные тексты по простому пользовательскому запросу. В компании считают, что у такой нейросети могут быть тысячи способов применения, которые еще предстоит узнать.