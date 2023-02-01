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29 минут назад

Обнаружено протоскопление потухших галактик

Lenta.ru

Международная группа астрономов под руководством ученых Токийского университета сообщила об обнаружении нового протоскопления QO-1000, которое содержит не менее 14 массивных потухших галактик. Об открытии сообщается в препринте, опубликованном на сервере arXiv.

Обнаружено протоскопление потухших галактик
Фото: Jeremy Thomas / UnsplashJeremy Thomas / Unsplash

Протоскопление QO-1000 имеет красное смещение z = 2,77, что соответствует собственному расстоянию 20,2 миллиарда световых лет (учитывает расширение Вселенной с момента испускания достигшего Земли света). Плотность потухших галактик в структуре в 68 раз больше, чем потухшие в общем поле, и доля галактик без активных процессов звездообразования в протоскоплении примерно в три раза выше, чем среднее значение при данном красном смещении. Высокая звездная масса галактик указывает на то, что они находятся в массивном гало.

По мнению ученых, структура, вероятно, находится в гораздо более массивном гало, чем другие типичные покоящиеся галактики с такой же звездной массой. QO-1000, таким образом, является более зрелым протоскоплением, чем большинство известных протоскоплений, и, вероятно, находится в переходной фазе от звездообразующих протоскоплений к локальным погасшим скоплениям.

По словам авторов статьи, их открытие доказывает, что даже при красном смещении, равном почти трем, галактики в протоскоплениях могут гаситься и при этом образовывать сверхплотную структуру.

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