Студент московского вуза написал диплом с помощью нейросети

Студент одного из московских университетов написал дипломную работу с помощью нейросети, сообщает PRIMPRESS. По словам молодого человека, в сумме на работу было потрачено 23 часа.

Фото: primpress.ru primpress.ru

Нейросеть смогла обработать десятки запросов, переведенных на английский через переводчика, отсортировать материал и сделать выводы в тексте.

Уникальность получившейся работы – 82%, об этом пишет сам студент в одной из своих социальных сетей. Своей целью выпускник Российского гуманитарного университета поставил написать диплом и протестировать нейросеть.

«Вышло ненапряжно и прикольно!» – пишет выпускник.

В комментариях часть людей восхищается успехом студента, другая часть – осуждает за недобросовестное отношение к учебе, на что автор отвечает, что уже давно работает не по специальности.