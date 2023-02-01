В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 70.52EUR 76.30
Войти в почту
8 минут назад

Студент московского вуза написал диплом с помощью нейросети

Primpress

Студент одного из московских университетов написал дипломную работу с помощью нейросети, сообщает PRIMPRESS. По словам молодого человека, в сумме на работу было потрачено 23 часа.

Студент московского вуза написал диплом с помощью нейросети
Фото: primpress.ruprimpress.ru

Нейросеть смогла обработать десятки запросов, переведенных на английский через переводчика, отсортировать материал и сделать выводы в тексте.

Уникальность получившейся работы – 82%, об этом пишет сам студент в одной из своих социальных сетей. Своей целью выпускник Российского гуманитарного университета поставил написать диплом и протестировать нейросеть.

«Вышло ненапряжно и прикольно!» – пишет выпускник.

В комментариях часть людей восхищается успехом студента, другая часть – осуждает за недобросовестное отношение к учебе, на что автор отвечает, что уже давно работает не по специальности.

Ранее PRIMPRESS сообщал о нейросети, написавшей музыку о городах России на основе больших данных.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители