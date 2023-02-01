Релиз смартфона Poco X5 состоится 6 февраля

Вчера индийское подразделение компании Poco объявило дату запуска смартфона Poco X5 Pro. Презентация устройства состоится 6 февраля. Примечательно, что в анонсе ничего не говорится о базовой модели — Poco X5. Эта модель будет доступна только на европейском рынке. При этом не понятно, выйдет ли Poco X5 Pro на европейский рынок, или ограничится индийским.