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51 минуту назад

Релиз смартфона Poco X5 состоится 6 февраля

ITZine.ru

Вчера индийское подразделение компании Poco объявило дату запуска смартфона Poco X5 Pro. Презентация устройства состоится 6 февраля. Примечательно, что в анонсе ничего не говорится о базовой модели — Poco X5. Эта модель будет доступна только на европейском рынке. При этом не понятно, выйдет ли Poco X5 Pro на европейский рынок, или ограничится индийским.

Релиз смартфона Poco X5 состоится 6 февраля
Фото: Itzine.ruItzine.ru

Если верить утечкам, Poco X5 получит 6,67-дюймовый экран AMOLED с разрешением 1080×2400 и частотой 120 Гц, частотой дискретизации касания 240 Гц и пиковой яркостью 1200 нит. Панель также имеет сертификат Low Blue Light и 100% охват цветового пространства DCI-P3.

Смартфон сможет похвастаться 48-мегапиксельной основной камерой, шириком на 13 Мп и макрокамерой на 2 Мп. Селфи-шутер будет снимать с разрешением 13 Мп. Сердцем смартфона станет Snapdragon 695, а за его автономность будет отвечать аккумулятор ёмкостью 5000 мАч.

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