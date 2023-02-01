Релиз смартфона Poco X5 состоится 6 февраля

Вчера индийское подразделение компании Poco объявило дату запуска смартфона Poco X5 Pro. Презентация устройства состоится 6 февраля. Примечательно, что в анонсе ничего не говорится о базовой модели — Poco X5. Эта модель будет доступна только на европейском рынке. При этом не понятно, выйдет ли Poco X5 Pro на европейский рынок, или ограничится индийским.
Если верить утечкам, Poco X5 получит 6,67-дюймовый экран AMOLED с разрешением 1080×2400 и частотой 120 Гц, частотой дискретизации касания 240 Гц и пиковой яркостью 1200 нит. Панель также имеет сертификат Low Blue Light и 100% охват цветового пространства DCI-P3.
Смартфон сможет похвастаться 48-мегапиксельной основной камерой, шириком на 13 Мп и макрокамерой на 2 Мп. Селфи-шутер будет снимать с разрешением 13 Мп. Сердцем смартфона станет Snapdragon 695, а за его автономность будет отвечать аккумулятор ёмкостью 5000 мАч.