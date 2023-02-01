Астрономы опубликовали кадры максимально приблизившейся к Земле кометы

В интернете появились фотографии и таймлапс (замедленная съемка) недавно открытой кометы, которая 1 февраля подлетела на максимально близкое расстояние к нашей планете.

Фото: rg.ru rg.ru

Уникальные кадры с кометой C/2022 E3 (ZTF) опубликовали на своих страницах в соцсетях Иркутский планетарий и региональное астрономическое общество. Эти снимки удалось получить любителю и знатоку астрономии Юлии Шевцовой.

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Запечатленное Юлией небесное тело открыли 2 марта прошлого года специалисты обсерватории в Калифорнии. Тогда комета находилась в 640 миллионах километров от Солнца. В минувшем месяце она прошла ближайшую к звезде нашей системы точку орбиты, оказавшись 12 января в 110 миллионах километров от Солнца. Сегодня C/2022 E3 отделяют от Земли всего 42 миллиона километров.

rg.ru

Астрономы уверяют, что двигавшийся по созвездиям Дракона, Малой Медведицы и Жирафа космический объект не получалось полноценно наблюдать в январе из-за морозов и так называемой "алмазной пыли" в воздухе, а иногда мешали банальные облака. Но в конце месяца удалось поймать "окно" в облачности.

- На загородном небе я без труда нашла комету в бинокль - в тот момент она находилась правее звезд ковша Малой Медведицы. Получилось сделать не только фото, но и таймлапс, - рассказала Шевцова.

Тем временем сотрудники Иркутского планетария наблюдали объект и фиксировали его движение с помощью электронного телескопа.

- Желающих увидеть комету без оптических приборов придется расстроить: на засвеченном городском небе ее увидеть невозможно, - уточнил директор Иркутского планетария Павел Никифоров. - На загородном небе ситуация не лучше: наблюдениям мешает растущая Луна, и чем ближе к полнолунию - тем сложнее увидеть комету.

Ранее сотрудники Большого новосибирского планетария анонсировали достижение кометой максимальной яркости именно 1 февраля. Сообщалось также, что в следующий раз этот объект окажется на таком близком расстоянии от Земли ни много, ни мало через 50 тысяч лет.