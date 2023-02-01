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44 минуты назад

Россия модернизировала спускавшийся в Марианскую впадину «Витязь-Д»

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Российский автономный необитаемый подводный аппарат (АНПА) «Витязь-Д», спускавшийся в Марианскую впадину, после модернизации получил новый функционал. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Фонда перспективных исследований (ФПИ) Андрей Григорьев.

Россия модернизировала спускавшийся в Марианскую впадину «Витязь-Д»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Фактически сейчас он включает два аппарата, что позволяет проводить непрерывные работы в заданном районе, сказал руководитель.

Гендиректор добавил, что модернизация «Витязя-Д» завершилась его испытаниями, которые в 2022 году состоялись в Тихом океане.

В августе заместитель генерального директора Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) по военному кораблестроению Владимир Королев сообщил, что АНПА «Витязь-Д» дооснастят.

8 мая 2020 года в 22:34 по московскому времени «Витязь-Д» совершил погружение на дно Марианской впадины, достигнув глубины 10 028 метров.

Наука и техника,Владимир Королев,Андрей Григорьев,Объединенная судостроительная корпорация,Фонд перспективных исследований,
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