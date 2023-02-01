Приближающаяся к Земле комета пройдет на минимальном расстоянии 1 февраля

Комета C/2022 E3 (ZTF), которую открыли в марте 2022 года, максимально приблизится к Земле 1 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на Московский планетарий.

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Небесное тело можно будет наблюдать при отсутствии городской засветки невооруженным глазом. Ее путь будет пролегать между «ковшом» Большой Медведицы и Полярной звездой.

«Для России и всех стран Северного полушария будут прекрасные условия видимости — ее путь на ночном небе будет проходить прямо между «ковшом» Большой Медведицы и Полярной звездой», — сообщил планетарий.

Отмечается, что в момент максимального приближения к Земле C/2022 E3 (ZTF) будет находиться на расстоянии в 42 млн км, что в 100 раз превышает расстояние между нашей планетой и Луной. По данным астрономов, блеск кометы составит +5 - +4 звездной величины, а длина газового хвоста достигнет размеров «ковша» Большой Медведицы.