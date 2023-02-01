11 скелетов с вытянутыми черепами найдены на древней стоянке в Китае

Исследователи отмечают, что останки имеют различный возраст от 5 до 12 тысяч лет. По мнению экспертов, это захоронение может претендовать на самое древнее, где встречаются вытянутые черепа.

Фото: Texas A&M University / Qian Wang Texas A&M University / Qian Wang

Отмечается, что яйцевидная форма не является аномалией развития черепа, а была создана искусственно. То есть с детского возраста шла работа по ее формированию путем фиксации давящей повязкой.

runews24.ru

Также ученые предположили, что вытянутая форма черепа была признаком богатства и высокого сословия. Во время раскопок рядом с одним детских скелетов с яйцевидным черепом были найдены дорогие керамические изделия, а с женским – украшения из раковин моллюсков. По тем временам это считалось несметными сокровищами.