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11 часов назад

11 скелетов с вытянутыми черепами найдены на древней стоянке в Китае

runews24.ru

Исследователи отмечают, что останки имеют различный возраст от 5 до 12 тысяч лет. По мнению экспертов, это захоронение может претендовать на самое древнее, где встречаются вытянутые черепа.

11 скелетов с вытянутыми черепами найдены на древней стоянке в Китае
Фото: Texas A&M University / Qian WangTexas A&M University / Qian Wang

Отмечается, что яйцевидная форма не является аномалией развития черепа, а была создана искусственно. То есть с детского возраста шла работа по ее формированию путем фиксации давящей повязкой.

runews24.ru

Также ученые предположили, что вытянутая форма черепа была признаком богатства и высокого сословия. Во время раскопок рядом с одним детских скелетов с яйцевидным черепом были найдены дорогие керамические изделия, а с женским – украшения из раковин моллюсков. По тем временам это считалось несметными сокровищами.

К слову, вытянутые черепа встречаются и у представителей других культур. К примеру, у индейцев майя, но значительно позже обнаруженных в Китае.

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