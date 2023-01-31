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43 минуты назад

Wired: Илон Маск передумал забирать рабочие ноутбуки у уволенных сотрудников Twitter

Газета.Ru

Несколько уволенных сотрудников Twitter заявили, что компания так и не забрала их рабочие ноутбуки. Как сообщает Wired, экс-работники опасаются потенциальных юридических проблем из-за «подарка» от Илона Маска, возглавившего соцсеть в октябре 2022 года.

Маск передумал забирать ноутбуки у уволенных сотрудников Twitter
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Бывший инженер-программист Эрик Фронхофер, уволенный в ноябре, отметил, что не получал никаких требований от компании о возвращении рабочего компьютера.

По его словам, Apple MacBook Pro продолжает лежать в шкафу, так как устройство было заблокировано цифровым способом вскоре после увольнения.

«Я счастлив, что он сидит там и остается кирпичом», — добавил специалист.

Двое других бывших сотрудников Twitter тоже заявили, что у них все еще имеются рабочие ноутбуки. Они обеспокоены тем, что дальнейшее хранение рабочей техники может привести к задержкам в выплате выходного пособия или даже к юридическим проблемам.

Согласно информации Wired, лишь некоторые сотрудники недавно начали получать письма о необходимости подтвердить обладание рабочей техникой. В нем указаны смартфоны и зарядные устройства, но нет требований сдать ноутбуки компании.

Ранее Илон Маск заявил, что считает себя все еще «довольно популярной персоной» в социальной сети Twitter, которую приобрел за $44 млрд осенью 2022 года.

Наука и техника,Илон Маск,Apple,
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