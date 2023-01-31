Астрономы подготовили самую точную карту материи по Вселенной

Международный коллектив космологов и астрофизиков объединил результаты трех крупнейших проектов по изучению структуры Вселенной и получил пока самую точную и детальную карту распределения видимой и темной материи по мирозданию. Ее первый анализ указал на возможное наличие аномалий в распределении материи, сообщила во вторник пресс-служба университета Чикаго.

Фото: NASA NASA

"Проведенный нами предварительный анализ этой карты показывает, что в современной Вселенной материя распределена чуть более равномерно, чем на это указывают стандартные космологические модели, опирающиеся в своей работе на сведения об устройстве ранней Вселенной. Последующие замеры и наблюдения помогут нам понять, насколько реальны эти аномалии", - заявил доцент Гавайского университета в Гонолулу (США) Эрик Бакстер, чьи слова приводит пресс-служба университета Чикаго.

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Космологи и астрономы предполагают, что Вселенная похожа по своей структуре на гигантскую трехмерную паутину. Ее нити, так называемые филаменты, образованы скоплениями темной материи. В точках пересечения этих нитей сосредоточены плотные комки видимой материи в виде галактик и их скоплений.

Ученые раскрывают структуру этой космической паутины, наблюдая за тысячами скоплений галактик, а также изучая так называемое реликтовое излучение. Оно представляет собой своеобразное "эхо" Большого взрыва, в структуре которого скрывается информация о том, как темная материя была распределена по мирозданию в первые мгновения жизни Вселенной.

Точнейшая карта мироздания

Бакстер и его коллеги получили пока самую детальную карту распределения материи по современной Вселенной в результате объединения и совместного анализа данных, которые были получены в рамках проекта DES, а также при помощи телескопов SPT и "Планк". Первый был нацелен на изучение распределения скоплений галактик в близлежащих регионах Вселенной, а два последних занимались изучением свойств реликтового излучения.

Как отмечают астрономы, все эти проекты изучали частично пересекающиеся области ночного неба, что позволило ученым объединить собранные ими данные и использовать их для повышения точности карты космической паутины Вселенной. В среднем, Бакстеру и его коллегам удалось повысить качество сигнала примерно на два порядка, чем это удавалось сделать их предшественникам, использовавшим данные только проекта DES и снимки с телескопа SPT.

По словам исследователей, предварительный анализ новой карты распределения материи по Вселенной в целом соответствует тому, как процесс ее формирования описывается при помощи общепринятых космологических теорий. Тем не менее, космологам удалось выявить одно небольшое, но существенное расхождение, которое потенциально указывает на неполноту существующих представлений о том, как протекал Большой взрыв.