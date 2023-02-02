Новое поколение самых дорогих Apple Watch получат увеличенный экран

Издание DigiTimes поделилось информацией, согласно которой самые дорогие и крупные часы Apple могут стать ещё больше.

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Речь идёт о модели Apple Watch Ultra, которая дебютировала осенью 2022 года. По данным наших коллег, уже в 2024 году купертиновцы могут выпустить обновление, которое увеличит размер экрана устройства на 10% — до 2,1 дюйма.

Ожидается также, что именно с этой модели начнётся масштабный переход Apple на технологию Micro LED. В дальнейшем данный тип экранов могут получить прочие устройства бренда, в том числе и ноутбуки серии MacBook.