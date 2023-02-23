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15 минут назад

Как устроена и работает та самая робот-собака от Boston Dynamics

Мария Иванова

Еще недавно ролики компании Boston Dynamics, где несчастную робособаку толкали, пинали и всячески пытались сбить с ног, были вирусной сенсацией — но сейчас сама фирма добилась не меньших успехов. Робот Spot действительно нашел применение в самых разных сферах, и стартап заключил прибыльную сделку с концерном Hyundai. Портал TechInsider рассказал об анатомии Spot и его внутренних механизмах.

Как устроена и работает та самая робот-собака от Boston Dynamics
Фото: Boston DynamicsBoston Dynamics

Конечности Spot сгибаются назад, как и у настоящих собак: эта эволюция помогает животным распределять нагрузку между коленным и бедренным суставами — похожую роль она выполняет и на роботе. Помимо этого, такая конструкция коленей позволяет Spot беспрепятственно подниматься по ступеням и другим наклонным поверхностям. Из-за этого робот испытывает небольшие трудности при спуске, но инженеры Boston Dynamics исправили недостаток очень просто — Spot умеет спускаться задом наперед, что повышает стабильность движения.

Суставы робота приходят в движение благодаря электрическим двигателям, которые отвечают за сгибание и разгибание конечностей. Бедренный работает на планетарной передаче, голень — на винтовой передаче. Она переводит вращательное движение в линейное, что и позволяет коленям робота сгибаться. Третий же двигатель, чья ось расположена параллельно корпусу робота, отвечает за разведение конечностей в стороны — он помогает Spot балансировать и подниматься на ноги, если робот все же потерял равновесие.

Для того, чтобы снизить вес и инерцию конечностей, они собраны из легкого, но прочного углепластика. Специальные датчики на каждой ноге отслеживают нагрузку на конструкцию и передают информацию системе, которая координирует активность всех двигателей: ИИ подбирает точные углы сгибания коленей, необходимые для сохранения равновесия и движения по неровным поверхностям. На данный момент механизм распознает два режима передвижения: рысца, одновременно перемещающая противоположные конечности, и ползание — подтягивание робота вперед при помощи лишь одной ноги.

Наука и техника,Hyundai,
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