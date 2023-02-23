Как устроена и работает та самая робот-собака от Boston Dynamics

Еще недавно ролики компании Boston Dynamics, где несчастную робособаку толкали, пинали и всячески пытались сбить с ног, были вирусной сенсацией — но сейчас сама фирма добилась не меньших успехов. Робот Spot действительно нашел применение в самых разных сферах, и стартап заключил прибыльную сделку с концерном Hyundai. Портал TechInsider рассказал об анатомии Spot и его внутренних механизмах.

Фото: Boston Dynamics Boston Dynamics

Конечности Spot сгибаются назад, как и у настоящих собак: эта эволюция помогает животным распределять нагрузку между коленным и бедренным суставами — похожую роль она выполняет и на роботе. Помимо этого, такая конструкция коленей позволяет Spot беспрепятственно подниматься по ступеням и другим наклонным поверхностям. Из-за этого робот испытывает небольшие трудности при спуске, но инженеры Boston Dynamics исправили недостаток очень просто — Spot умеет спускаться задом наперед, что повышает стабильность движения.

Суставы робота приходят в движение благодаря электрическим двигателям, которые отвечают за сгибание и разгибание конечностей. Бедренный работает на планетарной передаче, голень — на винтовой передаче. Она переводит вращательное движение в линейное, что и позволяет коленям робота сгибаться. Третий же двигатель, чья ось расположена параллельно корпусу робота, отвечает за разведение конечностей в стороны — он помогает Spot балансировать и подниматься на ноги, если робот все же потерял равновесие.