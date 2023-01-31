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49 минут назад

Пролет горящего метеорита над российским регионом попал на видео

Lenta.ruиещё 1

Жители Красноярского края сняли на видео падение крупного метеорита, сгоревшего при прохождении слоев земной атмосферы. Кадры публикует Telegram-канал «Борус».

На кадры, снятые видеорегистратором автомобиля, попал момент, когда метеорит пролетал над населенным пунктом. Затем он взорвался и раскололся на несколько частей. При этом небо озарила яркая вспышка.

Жители российского региона отметили, что слышали громкие звуки, а некоторые добавили, что даже ощутили тряску в своих домах. Отмечается, что метеорит упал в районе краевой столицы, Красноярска.

Ранее сообщалось об обнаружении потенциально опасного и крупнейший за восемь лет астероида.

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