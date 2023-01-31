Правительство США вызвало CEO TikTok на ковер

23 марта CEO TikTok Шоу Цзы Чу должен представить доклад перед Комитетом по энергетике и торговле США. По словам председательницы комитета, организация хочет задать топ-менеджеру вопросы, затрагивающие безопасность персональной информации пользователей TikTok, влияние платформы на детей, а также отношения между социальной сетью и Коммунистической партией Китая.

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Последний вопрос стал актуальным после того, как Республиканская партия получила большинство голосов. Представители партии выразили обеспокоенность возрастающим количеством пользователей TikTok. Комитет Палаты представителей по иностранным делам также намерен запретить платформу в США из-за угрозы вмешательства в демократические процессы.