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14 минут назад

Правительство США вызвало CEO TikTok на ковер

Мария Иванова

23 марта CEO TikTok Шоу Цзы Чу должен представить доклад перед Комитетом по энергетике и торговле США. По словам председательницы комитета, организация хочет задать топ-менеджеру вопросы, затрагивающие безопасность персональной информации пользователей TikTok, влияние платформы на детей, а также отношения между социальной сетью и Коммунистической партией Китая.

Правительство США вызвало CEO TikTok на ковер
Фото: ТАССТАСС

Последний вопрос стал актуальным после того, как Республиканская партия получила большинство голосов. Представители партии выразили обеспокоенность возрастающим количеством пользователей TikTok. Комитет Палаты представителей по иностранным делам также намерен запретить платформу в США из-за угрозы вмешательства в демократические процессы.

Представитель TikTok Брук Оберветтер подтвердил изданию The Verge, что выступление CEO состоится. Он добавил, что заседание станет возможностью исправить недопонимания между компанией и американским правительством.

Наука и техника,Республиканская партия США,
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