Выявлено назначение затонувшего у берегов Англии древнего корабля

Ученые из организации «Историческая Англия», Агентства культурного наследия Нидерландов (RCE) и Общества морской археологии выявили назначение затонувшего в XVII веке у берегов Сассекса корабля. Об этом сообщает Daily Mail.

Фото: Martin Davies / Historic England Martin Davies / Historic England

Обломки древнего корабля сейчас лежат на глубине 32 метра, с момента обнаружения и до сих пор он обозначался как «Неизвестное затонувшее судно у Истборна». Объект сразу же был внесен в реестр наивысшей защиты в соответствии с Законом о защите затонувших судов Великобритании.

Выяснилось, что это военный корабль Кляйн Голландия (Klein Hollandia). Анализ образцов древесины, исторических документов, а также исследование на основе данных профессиональных и любительских дайверов показали, что он был построен в 1656 году и принадлежал Адмиралтейству Роттердама.

Судно участвовало во всех крупных сражениях второй англо-голландской войны (1665-1667 годы). В момент крушения корабль перевозил итальянские мраморные плиты, полученные на карьерах в Апуанских Альпах, и черепицу, которая предназначалась для строительства домов высокого статуса в Нидерландах.