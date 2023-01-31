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47 минут назад

Микробиологи предупредили, что угроза из сериала The Last of Us может стать реальностью

Газета.Ru

Микробиологи из Университет Дьюка предостерегли: глобальное потепление сделает грибки более опасными для человечества. Результаты исследования были опубликованы в журнале PNAS.

Ученые оценили вероятность угрозы из The Last of Us стать реальностью
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Патогенные грибки наиболее опасны для людей с ослабленным иммунитетом. Для большинства людей они не представляют угрозы, так как не переносят тепло тела человека. Однако, по словам ученых, глобальное потепление может это исправить.

Ученые зафиксировали, что повышенные температуры приводят к тому, что патогенный грибок, известный как Cryptococcus deneoformans, начинает мутировать. Некоторые изменения могут привести к повышению термостойкости, а другие, возможно, к увеличению болезнетворного потенциала.

«Эта новость может вызвать интерес у зрителей нового сериала от HBO The Last of Us, в котором грибок кордицепс адаптировался к жаре и смог заразить людей, сделав из них зомби. Это то, о чем мы сообщили в нашей работе, за исключением зомби. Число грибковых заболеваний растет из-за увеличения числа людей с ослабленной иммунной системой или сопутствующими болезнями. Температура лишь ускорит эту тенденцию», – заключили ученые.

В будущем ученые планируют исследовать патогенные микроорганизмы от людей, перенесших рецидивирующую грибковую инфекцию.

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