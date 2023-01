Ученые оценили вероятность угрозы из The Last of Us стать реальностью

«Эта новость может вызвать интерес у зрителей нового сериала от HBO The Last of Us, в котором грибок кордицепс адаптировался к жаре и смог заразить людей, сделав из них зомби. Это то, о чем мы сообщили в нашей работе, за исключением зомби. Число грибковых заболеваний растет из-за увеличения числа людей с ослабленной иммунной системой или сопутствующими болезнями. Температура лишь ускорит эту тенденцию», – заключили ученые.