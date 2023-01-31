МИД КНР отреагировал на санкции США против Huawei

"Китай выступает категорически против того, как США обобщают концепцию национальной безопасности, без ограничений злоупотребляют государственной властью и необоснованно оказывают давление на китайские предприятия", - сказала она.

"Такие действия нарушают принципы рыночной экономики и правила международной торговли, а также снижают веру международного сообщества в деловой климат США. Это в чистом виде проявление научно-технической гегемонии", - подчеркнула официальный представитель МИД КНР.

Как сообщила в понедельник вечером со ссылкой на источники британская газета Financial Times, администрация президента США Джо Байдена приостановила выдачу американским компаниям лицензий на экспорт продукции для Huawei. По их сведениям, подобный шаг приближает власти США к введению полного запрета на продажу американских технологий для китайской корпорации. Издание отметило, что администрация Байдена пошла на такую меру на фоне попыток активизировать совместные с союзниками усилия с целью замедлить технологическое развитие КНР, в том числе в области искусственного интеллекта и гиперзвукового оружия.