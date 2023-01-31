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13 минут назад

МИД КНР назвал давление США на Huawei проявлением научно-технической гегемонии

ТАСС

Политика властей США по оказанию давления на китайскую корпорацию Huawei является проявлением научно-технической гегемонии Соединенных Штатов. Об этом во вторник на регулярном брифинге заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

МИД КНР отреагировал на санкции США против Huawei
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Китай выступает категорически против того, как США обобщают концепцию национальной безопасности, без ограничений злоупотребляют государственной властью и необоснованно оказывают давление на китайские предприятия", - сказала она.

"Такие действия нарушают принципы рыночной экономики и правила международной торговли, а также снижают веру международного сообщества в деловой климат США. Это в чистом виде проявление научно-технической гегемонии", - подчеркнула официальный представитель МИД КНР.

Как отметила дипломат, Китай будет отстаивать законные права и интересы китайских компаний.

Как сообщила в понедельник вечером со ссылкой на источники британская газета Financial Times, администрация президента США Джо Байдена приостановила выдачу американским компаниям лицензий на экспорт продукции для Huawei. По их сведениям, подобный шаг приближает власти США к введению полного запрета на продажу американских технологий для китайской корпорации. Издание отметило, что администрация Байдена пошла на такую меру на фоне попыток активизировать совместные с союзниками усилия с целью замедлить технологическое развитие КНР, в том числе в области искусственного интеллекта и гиперзвукового оружия.

Наука и техника,Мао Нин,Джозеф Байден,Администрация США,
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