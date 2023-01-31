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1 час назад

Биомедики создали контактные линзы для лечения синдрома сухого глаза

Газета.Ru

Биоинженеры из Института биомедицинских инноваций Терасаки разработали прототип контактных линз, не вызывающих сухости глаз. Исследование ученых опубликовано в журнале Small.

Созданы контактные линзы для лечения синдрома сухого глаза
Фото: Газета.ruГазета.ru

Авторы отмечают, что из 140 млн пользователей контактных линз во всем мире около 30-50% страдают от синдрома сухого глаза. Проблема возникает из-за недостаточного оттока слез с внешней поверхности контактной линзы на поверхность глаза за линзой. Это приводит к чрезмерному испарению слез.

Современные методы лечения этого состояния включают увлажняющие капли, гели, более частую замену линз или переход на более «дышащие» линзы. Однако не все из вышеперечисленных методов эффективны, и не всегда пациент соблюдает рекомендации врача, что приводит к ухудшению состояния.

Ученые создали прототип контактных линз с микроканалами для облегчения движения и оттока слезы при моргании. Это уменьшает дискомфорт, а также снижает риски ухудшение зрения и воспаления глаз. После тщательного тестирования на устойчивость и герметичность, линзы были подвергнуты серии экспериментов с использованием устройства, разработанного командой для имитации моргающего века.

«Прототип успешно прошел все испытания. Далее мы планируем провести ряд экспериментов для тестирования этих линз на животных моделях, а потом и на людях», – заключили авторы работы.

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