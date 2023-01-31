Представлен самый быстрый HDD-накопитель в мире

Western Digital представила свой новейший жесткий диск (HDD) для центров обработки данных под названием Ultrastar DC HS760. Эта модель емкостью 20 ТБ оснащена технологией двойного привода, которая обеспечивает параллельную обработку данных.

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WD не предоставил много подробностей о производительности Ultrastar DC HS760. Компания утверждает, что он предлагает вдвое большую скорость последовательной обработки и в 1,7 раза более высокую производительность случайной обработки по сравнению с предыдущей моделью с одним приводом Ultrastar DC HC560. Ultrastar DC HS760 использует запатентованные технологии, такие как OptiNAND, HelioSeal и ePMR. OptiNAND основан на встроенной флэш-памяти NAND iNAND, в то время как HelioSeal заполняет накопитель гелием, а ePMR увеличивает поверхностную плотность пластин.

Жесткий диск имеет интерфейс SAS и использует метод записи CMR со скоростью вращения 7200 об/мин, ёмкостью пластины 2,2 ТБ, и средним временем наработки на отказ (MTBF) 2,5 миллиона часов. Производитель предоставляет на свой продукт гарантию в течение 5 лет. Детали энергопотребления пока не разглашаются, но сообщается, что накопитель улучшил энергоэффективность на 37% по сравнению с предыдущей моделью.