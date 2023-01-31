BuzzFeed заменил 180 журналистов чат-ботом ChatGPT

Американское интернет-издание BuzzFeed сократило около 180 сотрудников - это 12% от общего числа персонала. Их работу теперь будет выполнять искусственный интеллект - чат-бот ChatGPT.

Нейросеть будет давать письменные ответы на запросы пользователей. Кроме того, компания в ближайшее время планирует увеличить присутствие искусственного интеллекта, который, как считает гендиректор Джон Перетти, положительно скажется на творческом процессе и контенте, пишет The Telegraph.

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Однако нововведение BuzzFeed - не первый случай в мировой практике. Так, например, в Bloomberg автоматизированные технологии создают около трети всего контента, что помогает новостному агентству успешно конкурировать с Reuters. Также в новостном портале Microsoft искусственный интеллект заменяет часть редакции, а в The Associated Press "роботы" ведут спортивные трансляции.

Нейросети вытесняют людские ресурсы и в маркетинге. Яркий пример - американская компания Codeword, которая занимается маркетингом IT-решений, на место стажеров поставила двух цифровых сотрудников, созданных на основе искусственного интеллекта, - Айко и Айден. Они будут генерировать редакторский контент, заниматься графическим дизайном, проводить исследования и даже делиться своим опытом с персоналом. По словам главы группы редакторов компании Терренса Дойла, технология оптимизирует рабочий процесс, поскольку сотрудники не будут терять время на передачу стажерам задач.

Замена реальных людей на искусственный интеллект происходит и на рынке электроники. Например, компания Foxconn, являющаяся главным производственным партнером Apple, уволила 60 тысяч сотрудников, а на их место поставила роботов.

Вместе с тем директор Школы цифровой экономики Дальневосточного федерального университета Илья Мирин считает, что искусственный интеллект никогда полностью не заменит живого человека. По его мнению, роботы не настолько управляемы, как люди, а потому повсеместной роботизации мы можем не ждать.

Другой точки зрения придерживается Александр Табернакулов из «Яндекса», он полагает, что в первую очередь роботозированные системы заменят тех, кто занимается рутинным физическим трудом.