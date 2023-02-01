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12 минут назад

VK открыла набор на бесплатные курсы по тестированию и Python

Газета.Ruиещё 1

VK Образование запускает набор на бесплатные курсы по ручному тестированию и программированию на Python для студентов старших курсов и недавних выпускников российских вузов. Учащиеся будут работать над реальными задачами проектов VK. А преподавать будут эксперты компании. По итогам лучшие студенты смогут стать стажерами или сотрудниками в VK.

VK открыла набор на бесплатные курсы по тестированию и Python
Фото: газета.ругазета.ру

На программе по ручному тестированию можно будет научиться тестировать мобильные, веб- и десктопные приложения. Чтобы поступить, нужно понимать основы клиент-серверного взаимодействия и иметь базовые навыки использования ОС. На программе по углубленному Python студенты узнают о внутреннем устройстве языка программирования. Чтобы пройти отбор, необходимы базовые знания Python.

«Образовательные программы VK — это настоящий трамплин в сферу IT для молодых людей, которые мечтают стать ее частью. У каждого участника программы есть шанс проявить себя во время обучения и попасть в команду VK. Все наши курсы — практикоориентированные, поэтому выпускники бесплатных краткосрочных программ VK могут попасть на стажировку или претендовать на джуниор-позиции в компании», — комментирует Анна Степанова, директор по образовательным проектам и взаимодействию с вузами VK.

Чтобы попасть на курс, необходимо пройти тестирование. Оно начнется 21 февраля, а само обучение — 7 марта и продлится три месяца. Заявку на обучение можно подать на сайте до 20 февраля. Занятия пройдут в онлайн-формате.

Наука и техника,Анна Степанова,
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