VK открыла набор на бесплатные курсы по тестированию и Python

«Образовательные программы VK — это настоящий трамплин в сферу IT для молодых людей, которые мечтают стать ее частью. У каждого участника программы есть шанс проявить себя во время обучения и попасть в команду VK. Все наши курсы — практикоориентированные, поэтому выпускники бесплатных краткосрочных программ VK могут попасть на стажировку или претендовать на джуниор-позиции в компании», — комментирует Анна Степанова, директор по образовательным проектам и взаимодействию с вузами VK.