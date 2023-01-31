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50 минут назад

"МойОфис" выпустил российскую альтернативу GoogleDocs для внедрения в IT-системы

ТАССиещё 1

Российский разработчик программного обеспечения "МойОфис" выпустил отечественное решение с возможностью совместного редактирования документа онлайн. Российские компании - разработчики ПО, включая крупные почтовые сервисы, могут внедрять его в свои корпоративные IT-системы и открывать доступ совместного редактирования для пользователей, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

«МойОфис» выпустил российскую альтернативу GoogleDocs
Фото: MyOfficeMyOffice

"МойОфис", российская компания - разработчик офисного программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций, в рамках выпуска обновления платформы 2.3, подготовил и выпустил новую версию решения "Сервер совместного редактирования" (ССР), которое входит в состав продукта "МойОфис Комплект средств разработки", предоставляющего сторонним разработчикам ПО доступ к фирменным технологиям компании для редактирования документов", - отметили в пресс-службе.

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ССР - это серверная система и клиентские веб-приложения для просмотра и совместного редактирования документов, которая встраивается в информационные системы - такие, как система электронного документооборота, система управления взаимоотношениями с клиентом, система управления предприятием, корпоративные порталы и прочие. По данным пресс-службы, компании могут внедрять систему редактирования документов, к примеру, в почтовые сервисы и открывать доступ для редактирования документов широкому кругу пользователей.

"Сервер совместного редактирования предназначен для разработчиков программного обеспечения, которым требуется функциональность совместного редактирования документов. <...> По нашим оценкам, количество пользователей сервисов сторонних разработчиков, которые могут внедрить наше решение, превышает десятки миллионов человек", - подчеркнул директор по продуктовому маркетингу "МойОфис" Петр Щеглов.

Зарубежными аналогами сервиса являются Microsoft Office Online и GoogleDocs, которые при открытии документов осуществляют их копирование в свои облака, размещенные за пределами РФ.

Наука и техника,Microsoft,
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