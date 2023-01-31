Гигантская межзвездная комета сегодня приблизится к Солнцу

Астрономы сделали серию снимков гигантской кометы, летящей прямо к Солнцу. Исследования показали, что она могла прибыть из внешнего космоса, сообщает Live Science.

Фото: NASA NASA

Космическому телу присвоили название 96P /Machholz 1. Его диаметр составляет около шести километров.

Наблюдения за кометой ведут в Солнечной и гелиосферной обсерватории Европейского космического агентства (ЕКА) SOHO. В настоящее время она находится внутри орбиты Меркурия.

За кометой тянется хвост из газов. Предыдущий анализ показал, что хвост содержит менее 1,5% от ожидаемого количества цианогена, а также крайне мало углерода. Необычный химический состав навел ученых на мысль, что комета зародилась не в Солнечной системе и является «пришельцем».

Комету открыли еще в 1986 году. Диаметр большинства комет, приближающихся к Солнцу, не превышает 10 метров, и они полностью сгорают при контакте со звездой. Однако гигантские размеры 96P /Machholz 1, очевидно, защитили ее от разрушения. за последние 35 лет она совершила пять близких облетов вокруг Солнца. Расчеты показали, что 31 января комета окажется в три раза ближе к Солнцу, чем Меркурий.

Ученые предположили, что комету выбросила из «родной» системы гравитация гигантской планеты. После длительных блужданий по космосу она попала в зону притяжению Юпитера и изменила свою траекторию.

Впрочем, есть и другая теория. Согласно ей, комета сформировалась в отдаленных областях Солнечной системы, а цианоген был уничтожен во время близких пролетов мимо звезды.

Ученые назвали 96P «очень нетипичной» кометой как по составу, так и по поведению. Они выразили надежду, что дальнейшие наблюдений за объектом позволят более полно раскрыть его свойства.