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31 минуту назад

Гигантская межзвездная комета приблизится к Солнцу 31 января

Мир24

Астрономы сделали серию снимков гигантской кометы, летящей прямо к Солнцу. Исследования показали, что она могла прибыть из внешнего космоса, сообщает Live Science.

Гигантская межзвездная комета сегодня приблизится к Солнцу
Фото: NASANASA

Космическому телу присвоили название 96P /Machholz 1. Его диаметр составляет около шести километров.

Наблюдения за кометой ведут в Солнечной и гелиосферной обсерватории Европейского космического агентства (ЕКА) SOHO. В настоящее время она находится внутри орбиты Меркурия.

За кометой тянется хвост из газов. Предыдущий анализ показал, что хвост содержит менее 1,5% от ожидаемого количества цианогена, а также крайне мало углерода. Необычный химический состав навел ученых на мысль, что комета зародилась не в Солнечной системе и является «пришельцем».

Комету открыли еще в 1986 году. Диаметр большинства комет, приближающихся к Солнцу, не превышает 10 метров, и они полностью сгорают при контакте со звездой. Однако гигантские размеры 96P /Machholz 1, очевидно, защитили ее от разрушения. за последние 35 лет она совершила пять близких облетов вокруг Солнца. Расчеты показали, что 31 января комета окажется в три раза ближе к Солнцу, чем Меркурий.

Ученые предположили, что комету выбросила из «родной» системы гравитация гигантской планеты. После длительных блужданий по космосу она попала в зону притяжению Юпитера и изменила свою траекторию.

Впрочем, есть и другая теория. Согласно ей, комета сформировалась в отдаленных областях Солнечной системы, а цианоген был уничтожен во время близких пролетов мимо звезды.

Ученые косвенно подтвердили теорию происхождения воды на Земле

Ученые назвали 96P «очень нетипичной» кометой как по составу, так и по поведению. Они выразили надежду, что дальнейшие наблюдений за объектом позволят более полно раскрыть его свойства.

Ранее сообщалось, что жители Москвы смогут увидеть редкую зеленую комету. Она пройдет по ночному небу между ковшом Большой Медведицы и Полярной звездой.

Наука и техника,Европейское космическое агентство,
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