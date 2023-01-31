Раскрыто происхождение воды на Земле

Ученые Имперского колледжа Лондона (Великобритания) раскрыли, что более половины земных запасов цинка происходит из внешней части Солнечной системы, за поясом астероидов. Ответственные за это метеориты также внесли существенный вклад в запасы других летучих соединений, включая воду. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Science.

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Ранее исследователи предполагали, что на Земле большая часть летучих веществ, которые переходят в газообразное состояние при относительно низких температурах, поступила с астероидами, сформировавшихся ближе к Солнцу. В новой работе планетологи изучили 18 метеоритов, включая 11 из внутренней области Солнечной системы и семь углистых метеоритов из внешней.

Было измерено относительное содержание пяти изотопов цинка для определения нуклеосинтетических аномалий — небольших различий в соотношениях изотопов, вызванных неполным смешиванием материала на раннем этапе формирования Солнечной системы. Затем ученые использовали модели массового баланса, учитывающие поступление материала с различным изотопным составом в физическую систему и выход из нее.