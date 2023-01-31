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24 минуты назад

Realme GT Neo 5 с рекордно быстрой 240-ваттной зарядкой представят уже в начале февраля

Ferra.ru

Realme официально подтвердила, что представит свой новейший Realme GT Neo 5 уже 9 февраля 2023 года.

Realme GT Neo 5 с супербыстрой зарядкой представят в начале февраля
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По данным инсайдеров, устройство будет представлено в двух вариантах аккумулятора: с батареей ёмкостью 4600 мАч и поддержкой быстрой зарядки 240 Вт и вариант с батареей на 5000 мАч и быстрой 150-Вт зарядкой.

Ожидается, что Realme GT Neo 5 получит 6,74-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1,5K и частотой обновления 144 Гц. Таким образом, девайс может покрыть потребности даже геймерской части пользователей.

Устройство оснастят подэкранным сканером отпечатка пальцев, процессором Snapdragon 8+ Gen 1, до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и до 1 ТБ хранилища UFS 3.1.

Из коробки новинка будет работать под управлением Android 13 с установленной поверх Realme UI 4.0. Также предполагается, что фронтальная камера телефона будет 16-мегапиксельной, а основная 50, 8 и 2 Мп.

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