Москвичам назвали лучшее время для наблюдения за зеленой кометой

Жители Московского региона смогут хорошо рассмотреть приближающуюся к Земле зеленую комету C/2022 E3 в предрассветные часы 2 февраля. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил сотрудник Московского планетария, руководитель сектора астрономического образования Александр Перхняк.
«Открытая в начале прошлого года комета C/2022 E3 (ZTF) окажется на минимальном расстоянии от Земли, а это порядка 42 млн км! В этот момент для земного наблюдателя она достигнет своей максимальной яркости. В данный же момент длина газового хвоста кометы уже превышает 10 градусов, а блеск порядка 5m звездной величины. Это означает, что комету можно будет увидеть невооруженным глазом на пределе зрения, при отсутствии городской засветки, тем более, что у нее для нашей страны и всех стран Северного полушария будут прекрасные условия видимости - ее путь на ночном небе будет проходить прямо между ковшом Большой Медведицы и Полярной звездой», - сказал Перхняк.
Он уточнил, что лучше всего наблюдать комету вдали от города в телескоп или бинокль.
«Значительной помехой для наблюдения кометы будет растущая Луна, так, что в момент максимального сближения оптимальным временем для наблюдения кометы будут лишь предрассветные часы», - пояснил эксперт.
Комета C/2022 E3 (ZTF) (Zwicky Transient Facility - установка для обнаружения транзиентных объектов имени Цвикки) была открыта астрономами в начале марта 2022 года. По оценкам ученых, последний раз небесное тело пролетало мимо нашей планеты примерно 50 тыс. лет назад.