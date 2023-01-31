Москвичам назвали лучшее время для наблюдения за зеленой кометой

«Открытая в начале прошлого года комета C/2022 E3 (ZTF) окажется на минимальном расстоянии от Земли, а это порядка 42 млн км! В этот момент для земного наблюдателя она достигнет своей максимальной яркости. В данный же момент длина газового хвоста кометы уже превышает 10 градусов, а блеск порядка 5m звездной величины. Это означает, что комету можно будет увидеть невооруженным глазом на пределе зрения, при отсутствии городской засветки, тем более, что у нее для нашей страны и всех стран Северного полушария будут прекрасные условия видимости - ее путь на ночном небе будет проходить прямо между ковшом Большой Медведицы и Полярной звездой», - сказал Перхняк.