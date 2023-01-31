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21 минуту назад

Эксперт рекомендовал жителям Московского региона наблюдать зеленую комету в предрассветные часы

Агентство «Москва»иещё 2

Жители Московского региона смогут хорошо рассмотреть приближающуюся к Земле зеленую комету C/2022 E3 в предрассветные часы 2 февраля. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил сотрудник Московского планетария, руководитель сектора астрономического образования Александр Перхняк.

Москвичам назвали лучшее время для наблюдения за зеленой кометой
Фото: UnsplashUnsplash

«Открытая в начале прошлого года комета C/2022 E3 (ZTF) окажется на минимальном расстоянии от Земли, а это порядка 42 млн км! В этот момент для земного наблюдателя она достигнет своей максимальной яркости. В данный же момент длина газового хвоста кометы уже превышает 10 градусов, а блеск порядка 5m звездной величины. Это означает, что комету можно будет увидеть невооруженным глазом на пределе зрения, при отсутствии городской засветки, тем более, что у нее для нашей страны и всех стран Северного полушария будут прекрасные условия видимости - ее путь на ночном небе будет проходить прямо между ковшом Большой Медведицы и Полярной звездой», - сказал Перхняк.

Он уточнил, что лучше всего наблюдать комету вдали от города в телескоп или бинокль.

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«Значительной помехой для наблюдения кометы будет растущая Луна, так, что в момент максимального сближения оптимальным временем для наблюдения кометы будут лишь предрассветные часы», - пояснил эксперт.

Комета C/2022 E3 (ZTF) (Zwicky Transient Facility - установка для обнаружения транзиентных объектов имени Цвикки) была открыта астрономами в начале марта 2022 года. По оценкам ученых, последний раз небесное тело пролетало мимо нашей планеты примерно 50 тыс. лет назад.

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