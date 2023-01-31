Эксперт раскрыл причины падения цен на ноутбуки в России

«Большую часть прошлого года рынок ноутбуков скорее испытывал дефицит, но уже к концу года ситуация изменилась. Можно сказать, что сейчас мы наблюдаем переизбыток, а перелом в ситуации наступил в ноябре-декабре 2022 года», – рассказал эксперт.