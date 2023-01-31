Эксперт раскрыл причины падения цен на ноутбуки в России

На российском рынке из-за параллельного импорта возник переизбыток ноутбуков. В результате цены на многие модели заметно снизились. Об этом рассказал руководитель направления «Ноутбуки» компании diHouse Роман Овсиенко.
«Большую часть прошлого года рынок ноутбуков скорее испытывал дефицит, но уже к концу года ситуация изменилась. Можно сказать, что сейчас мы наблюдаем переизбыток, а перелом в ситуации наступил в ноябре-декабре 2022 года», – рассказал эксперт.
По его словам, больше всего переизбыток отмечается среди игровых моделей ноутбуков. Цены на некоторые из них снизились на 30 %, передают «Известия».
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что стала известна стоимость новых моделей MacBook Pro. Ноутбук в минимальной комплектации стоит не менее 137 тысяч рублей.