В Ираке обнаружена древняя шумерская таверна

Археологи, проводя исследования на юге Ирака, обнаружили остатки древней таверны. Она находилась на месте города Лагаш и датируется примерно 2700 годом до нашей эры, сообщает Ancient Origins.

В здании располагались скамейки, глиняная печь, банки для хранения продуктов, а также зир – архаичный «холодильник», представляющий собой систему из двух глиняных горшков с прослойкой из песка.

Исследования показали, что часть таверны находилась под открытым небом, а часть представляла собой кухонную зону. В мисках сохранились остатки рыбных и куриных костей. Также в таких заведениях должны были подавать хлеб и пиво.

Лагаш считается одним из самых ранних городов Юго-Западной Азии. Он был расположен в Месопотамии. Предположительно, город был основан между 4900 и 4600 годами назад и заброшен 3600 лет назад.

Раскопки Лагаша продолжаются уже около 40 лет. Ученые применяют современные технические средства, включая беспилотники, тепловизоры и магнитометры.

Площадь города в период его расцвета достигала 450 га. Он имел огромное политическое, экономическое и религиозное значение для региона. Там процветали сельское хозяйство и ремесла.

Ученые подчеркнули, что обследование таверны возрастом 4700 лет помогло лучше понять повседневную жизнь древних шумеров. Во время раскопок соседних участков только осенью 2022 года были найдены руины жилых домов, глиняные печати, каменные орудия труда, жетоны, бусы, пробки для банок и почти 37 000 глиняных черепков.