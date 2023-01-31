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18 минут назад

США приняли жесткие меры в отношении Huawei

Елена Прошина

Руководство США приняло решение прекратить выдавать местным компаниям лицензии на экспорт продукции китайскому производителю телекоммуникационного оборудования Huawei. Власти допускают, что запрет будет формализован. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на газету Financial Times.

США приняли жесткие меры в отношении Huawei
Фото: ТАССТАСС

Издание напоминает, что ограничения в сторону Huawei начались при президентстве Дональда Трампа, когда поставки разрешались только после одобрения правительства.

«Министерство торговли уведомило ряд компаний о том, что оно более не выдает лицензии на экспорт американских технологий Huawei», — говорится в публикации.

Financial Times в качестве источника информации указала «несколько человек, знакомых с обсуждениями внутри администрации».

Агентство Bloomberg также сообщает, что несколько высокопоставленных лиц в администрации президента США настаивают на запрете всех продаж Huawei, так как компанию подозревают в связях с правительством КНР.

Соединенные Штаты стали вводить санкции в отношении Huawei несколько лет назад. Министерство обороны Соединенных Штатов приняло меры для запрета продаж китайских смартфонов на территории своих военных баз. Отказ объяснили угрозой интересам армии США.

Наука и техника,Дональд Трамп,Администрация США,
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