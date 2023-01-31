В РФ изобрели систему интеллектуальной поддержки истребителей в дальнем бою

В России запатентована система интеллектуальной поддержки истребителей в дальнем бою. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на описание изобретения, прилагающееся к патенту.
По данным агентства, систему разработали специалисты Государственного научно-исследовательского института авиационных систем (ГосНИИАС).
Разработка представляет собой систему интеллектуальной поддержки летчиков-истребителей в дальнем воздушном бою против двух самолетов предполагаемого противника.
Изобретение можно использовать «для интеллектуальной поддержки ведущего и ведомого пары истребителей в процессе ведения дальнего воздушного боя с парой истребителей противника».
Ранее экс-гендиректор «Роскосмоса» и руководитель научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин заявлял, что оснащенные «умными» прицелами минометы будут испытаны в зоне спецоперации в феврале. Разработчиком прицела для минометов является НПО «Автоматика».