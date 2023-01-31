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1 час назад

ТАСС: в РФ запатентована система интеллектуальной поддержки истребителей в дальнем бою

Газета.Ruиещё 1

В России запатентована система интеллектуальной поддержки истребителей в дальнем бою. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на описание изобретения, прилагающееся к патенту.

В РФ изобрели систему интеллектуальной поддержки истребителей в дальнем бою
Фото: Министерство обороны РФМинистерство обороны РФ

По данным агентства, систему разработали специалисты Государственного научно-исследовательского института авиационных систем (ГосНИИАС).

Разработка представляет собой систему интеллектуальной поддержки летчиков-истребителей в дальнем воздушном бою против двух самолетов предполагаемого противника.

Изобретение можно использовать «для интеллектуальной поддержки ведущего и ведомого пары истребителей в процессе ведения дальнего воздушного боя с парой истребителей противника».

Ранее экс-гендиректор «Роскосмоса» и руководитель научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин заявлял, что оснащенные «умными» прицелами минометы будут испытаны в зоне спецоперации в феврале. Разработчиком прицела для минометов является НПО «Автоматика».

Наука и техника,Дмитрий Рогозин,Роскосмос,
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