В РФ изобрели систему интеллектуальной поддержки истребителей в дальнем бою

В России запатентована система интеллектуальной поддержки истребителей в дальнем бою. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на описание изобретения, прилагающееся к патенту.

Фото: Министерство обороны РФ Министерство обороны РФ

По данным агентства, систему разработали специалисты Государственного научно-исследовательского института авиационных систем (ГосНИИАС).

Разработка представляет собой систему интеллектуальной поддержки летчиков-истребителей в дальнем воздушном бою против двух самолетов предполагаемого противника.

Изобретение можно использовать «для интеллектуальной поддержки ведущего и ведомого пары истребителей в процессе ведения дальнего воздушного боя с парой истребителей противника».