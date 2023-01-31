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19 минут назад

На российском сегменте МКС пройдут испытания материала с памятью формы

Газета.Ruиещё 1

Управляющий партнер компании биотехнологических исследований 3D Bioprinting Solutions Юсеф Хесуани сообщил ТАСС о проведении испытаний материала с памятью формы на российском сегменте МКС.

На российском сегменте МКС испытают материал с памятью формы
Фото: Сергей Корсаков/«Роскосмос»Сергей Корсаков/«Роскосмос»

По словам Хесуани, эксперимент запланирован на осень 2023 года, в крайнем случае он будет перенесен на весну 2024 года.

Он уточнил, что для эксперимента будет использована пластина из материала «с так называемой памятью формы». На Земле пластину свернут в трубку, после чего развернут и покроют клеточным материалом.

«Подобного рода эксперименты с использованием клеток, биопринтера и материала с памятью формы, который будет изменять геометрию уже в космических условиях, пока не ставили ни мы, ни наши зарубежные коллеги», — пояснил Хесуани.

Ранее руководитель американской программы МКС Джоэл Монталбано говорил, что в NASA рассчитывают на продолжение программы перекрестных полетов с Россией.

Наука и техника,NASA,
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