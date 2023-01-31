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50 минут назад

Нигерия получила доступ к сети Starlink

ТАССиещё 1

Компания SpaceX предоставила Нигерии доступ к интернет-сервисам сети Starlink. Как сообщается в понедельник в Twitter SpaceX, эта страна получила услуги компании первой на Африканском континенте.

Нигерия получила доступ к сети Starlink
Фото: ТАССТАСС

"Starlink теперь доступна в Нигерии - первой африканской стране, которая получила услугу", - говорится в сообщении.

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет за счет развертывания большого количества аппаратов массой 260 кг.

По оценке SpaceX, запуск в общей сложности 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдутся в $10 млрд. По данным компании, она сможет обеспечивать широкополосный доступ в интернет со скоростью 1 Гбит в секунду, что соответствует стандарту 5G. С мая 2019 года SpaceX вывела на орбиту более 3,2 тыс. спутников Starlink.

Наука и техника,SpaceX,
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