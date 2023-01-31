Нигерия получила доступ к сети Starlink

Компания SpaceX предоставила Нигерии доступ к интернет-сервисам сети Starlink. Как сообщается в понедельник в Twitter SpaceX, эта страна получила услуги компании первой на Африканском континенте.

По оценке SpaceX, запуск в общей сложности 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдутся в $10 млрд. По данным компании, она сможет обеспечивать широкополосный доступ в интернет со скоростью 1 Гбит в секунду, что соответствует стандарту 5G. С мая 2019 года SpaceX вывела на орбиту более 3,2 тыс. спутников Starlink.