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1 час назад

Астрономы SETI заставили нейросеть искать признаки инопланетного разума

Газета.Ru

Астрономы создали алгоритм на основе машинного обучения для поиска внеземного разума в радиосигналах. Об этом сообщает Институт SETI.

Астрономы заставили нейросеть искать признаки инопланетного разума
Фото: UnsplashUnsplash

SETI — это международный волонтерский проект по поиску следов разумной жизни за пределами Земли. Начиная с 1960-х годов энтузиасты этого проекта, среди которого немало ученых-астрофизиков, отправляли послания в космос и искали в радиосигналах, приходящих на Землю, необычные последовательности, происхождение которых нельзя было бы объяснить законами природы. В связи с очевидной неудачей всех подобных попыток многие участники проекта ищут новые направления и методы деятельности.

Теперь Питер Ма из Университета Торонто и его коллеги решили поискать признаки разумной жизни в архивных радиозаписях. Были повторно изучены 150 ТБ данных о 820 близлежащих звездах, полученных с помощью телескопа Грин-Бэнк в Западной Вирджинии. Обученный алгоритм определяет возможное присутствие разума по трем признакам: сигналы были узкополосными, то есть шириной порядка нескольких Гц, должны двигаться, а также детектироваться только при направлении антенны на звезду.

SETI Institute

В итоге нейросеть также не смогла найти требуемые радиосигналы, но ученые надеются, что подобные разработки позволят ускорить поиски в будущем.

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