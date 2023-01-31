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1 час назад

В космосе зафиксировали восемь таинственных радиосигналов

Lenta.ruиещё 2

Команда международных специалистов в рамках проекта Breakthrough Listen зафиксировала восемь таинственных радиосигналов, которые потенциально могут принадлежать внеземным цивилизациям. Результаты работы описываются в журнале Nature Astronomy.

В космосе зафиксировали восемь таинственных радиосигналов
Фото: NASA / UnsplashNASA / Unsplash

Всего ученые изучили 820 ближайших к Земле звездных систем, за каждой из которых наблюдения проводились в течение 480 часов. За это время регистрировались все исходящие радиосигналы, которые затем поддавались анализу с помощью машинного обучения. Алгоритм отбирал только те сигналы, которые могли иметь искусственную природу, и пропускал помехи, вызванные земными объектами и орбитальными спутниками.

Самыми перспективными объектами исследования стали восемь вспышек радиоволн, исходившие от пяти звезд: HIP 56802, HIP 118212, HIP 62207, HIP 54677 и HIP 13402. Три последних светила выбросили сразу по несколько вспышек. Причем все заинтересовавшие астрономов звезды находятся относительно недалеко от Земли — от 30 до 90 световых лет.

Однако попытки повторно зафиксировать радиосигналы с помощью других телескопов не увенчались успехом. В будущем планируется продолжить наблюдения, чтобы получить определенный ответ относительно природы этих импульсов.

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Летом 2015 года отечественный бизнесмен Юрий Мильнер и британский ученый Стивен Хокинг создали проект Breakthrough Listen, направленный на поиски сигналов внеземных цивилизаций. Всего было вложено около 100 миллионов долларов для создания группы радиотелескопов.

Наука и техника,Юрий Мильнер,Стивен Хокинг,
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