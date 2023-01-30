Utair сообщила о возвращении приложения в AppStore

Мобильное приложение авиакомпании Utair, которое ранее приостанавливало работу на ряде платформ из-за блокировки, появилось в AppStore. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе перевозчика.

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"Мобильные сервисы авиакомпании Utair снова доступны в приложении "Уютное небо " в App Store. В нем вновь доступен удобный интерфейс для управления заказами: покупка билетов, регистрация на рейсы, выбор дополнительных услуг и т. д.", - сказал собеседник агентства.

В августе 2022 года мобильные приложения авиакомпании приостановили работу из-за блокировки со стороны AppStore и Google Play. По данным пресс-службы, авиакомпания готовилась к такому варианту событий и сделала мобильную версию сайта максимально удобной для пользователей. В сентябре прошлого года приложение Utair на Android заработало спустя почти месяц после блокировки, его можно скачать в Google Play. Оно также стало доступным в едином магазине приложений RuStore.

В мае 2022 года бета-версия отечественного магазина приложений RuStore, разработанного VK совместно с Минцифры, стала доступна для пользователей мобильных устройств на Android. Недавно в приложении магазина для Android появилась возможность покупки внутри приложений, чуть раньше - отзывы и рейтинги приложений.