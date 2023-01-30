Россияне увидят зеленую комету рядом с Большой Медведицей

Ночью с 1 на 2 февраля на минимальном расстоянии от Земли пролетит комета C/2022 E3. Об этом рассказал астроном из Государственного астрономического института имени Штернберга МГУ Сергей Жуйко. Он отметил, что ее можно будет узнать по зеленоватому оттенку.

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«C/2022 E3 будет видна невооруженным глазом, но на пределе человеческих возможностей. Лучше воспользоваться каким-либо прибором, хотя бы биноклем, в противном случае вы не увидите красивого зрелища», — заявил Сергей Жуйко изданию «Газета.ru».

Он рассказал, что комету следует искать над «ковшом» созвездия Большой Медведицы. Астроном порекомендовал вести наблюдения в наименее освещенных районах города.