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31 минуту назад

VPN Google сломался на собственных смартфонах компании

Ferra.ru

Google One VPN стал недоступным на смартфонах Pixel 7 после обновления до беты Android 13 QPR2.

VPN Google сломался на собственных смартфонах компании
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Напомним, Google предлагает бесплатный VPN для Pixel 7 и 7 Pro. У тех, кто использует последнюю бета-версию Android 13 QPR2, могут возникнуть проблемы при попытке активировать опцию на смартфонах.

Если пытаться включить VPN из приложения Google One, то ничего не выйдет. Pixel будет неправильно указывать, что вам нужно «войти в систему» и «проверить статус подписки».

Вполне вероятно, что Google отключила VPN для пользователей Pixel 7 с бета-версией Android 13 QPR2, но похоже, что даже те, кто подписался на сервис, столкнулись с проблемами.

Наука и техника,Google,
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