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1 час назад

Российский космонавт оценил идею колонизации Марса

Никита Бородкин

Российский космонавт Андрей Федяев назвал безумной идею колонизации Марса. Как сообщает РИА Новости, так он прокомментировал планы американского бизнесмена Илона Маска по заселению красной планеты.

Российский космонавт назвал безумной идею колонизации Марса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Федяев отметил, что хоть и считает такие планы безумными, их реализация стала бы для человечества «огромным шагом». Вместе с тем космонавт подчеркнул, что история знает много примеров того, что изначально казалось нереальным, а после становилось «обычным видом деятельности».

«Поэтому вполне возможно, что эта затея увенчается успехом, и я буду только искренне этому рад», — добавил он.

Напомним, что Маск неоднократно заявлял, что его целью является популяризация космических путешествий и колонизация Марса. С этой целью его компания SpaceX создает космический корабль Starship, а сам он бы не отказался присоединиться к первопроходцам.

Наука и техника,Андрей Федяев,SpaceX,
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