Российский космонавт назвал безумной идею колонизации Марса

Российский космонавт Андрей Федяев назвал безумной идею колонизации Марса. Как сообщает РИА Новости, так он прокомментировал планы американского бизнесмена Илона Маска по заселению красной планеты.

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Федяев отметил, что хоть и считает такие планы безумными, их реализация стала бы для человечества «огромным шагом». Вместе с тем космонавт подчеркнул, что история знает много примеров того, что изначально казалось нереальным, а после становилось «обычным видом деятельности».

«Поэтому вполне возможно, что эта затея увенчается успехом, и я буду только искренне этому рад», — добавил он.