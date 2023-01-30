Действительно ли роботы-пылесосы следят за своими хозяевами

Не так давно в Интернете разразился скандал: в публичное пространство утекли фотографии, сделанные роботом-пылесосом — тот заснял свою хозяйку прямо в туалете. «Лаборатория Касперского» рассказывает, как это могло произойти и стоит ли владельцам умной техники беспокоиться.

Фото: iRobot iRobot

Действительно ли роботы-пылесосы оснащены камерами

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Да, но чаще всего камеры используются в дорогих моделях: если верить производителям, они помогают роботам объезжать препятствия и четче ориентироваться в квартире. Большинство пылесосов из менее премиальных сегментов оснащены лазерными сенсорами, ультразвуковыми радарами и датчиками соприкосновения — обычно в инструкции указывается, где именно они расположены.

Кто смотрит видео с камер пылесосов

По идее, никто. Обычно видео просто обрабатывается встроенным процессором робота, однако из этой закономерности есть исключения: например, инженерные образцы пылесосов, которые пересылают информацию производителю. Для того, чтобы настроить алгоритмы передвижения роботов, инженеры получают видео, на котором размечены разные элементы интерьера — это помогает обучению ИИ, отвечающего за распознавание объектов. Собственно, из-за этого и произошел скандал с участием фирмы-производителя пылесоса Roomba: прототип модели J7 отправлял записанное видео специализированной компании Scale AI, чьи сотрудники допустили утечку.

Собирает ли другая техника информацию о людях

Практически каждое «умное» устройство так или иначе собирает информацию о пользователе: именно поэтому лицензионные соглашения всегда содержат небольшой пункт о сборе персональных данных для улучшения продукта. Развитие технологий, использующих искусственный интеллект, невозможно без огромного массива данных, который выступает образцом для обучения алгоритмов. Правда, на практике производители почти никогда не объясняют, какую информацию собирают устройства: пользователь техники не сможет толком разобраться, в чьи именно руки попадают его данные и через каких посредников проходят.

Сохранность личной информации — злободневный вопрос, пока что не имеющий однозначного ответа. Но некоторые организации пытаются сделать соответствующие процессы более прозрачными. Например, Mozilla Foundation выпускает т.н. гид Privacy Not Included: справочник приложений и различных гаджетов, чьи производители нарушают право клиентов на защиту информации. И да, в этот перечень входят в том числе и роботы-пылесосы.

Плохая новость в том, что даже самый этичный производитель техники не может стать стопроцентным гарантом безопасности данных. Иногда они долго хранятся на серверах компании, где их защита может поддерживаться на не самом высоком уровне. Иногда они попадают в руки к совершенно случайным людям, от хакеров до специалистов по безопасности.

Можно ли снизить риск утечки персональной информации

Да, есть ряд мер, которые помогут вам хотя бы немного обезопасить себя от слежки и случайных утечек. Перечисляем вкратце.