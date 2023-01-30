Bloomberg: Apple намерена создать AR-очки, которые заменят смартфон

В будущем Apple рассчитывает создать очки дополненной реальности (AR), которые можно будет носить, не снимая, весь день. Об этом сообщает репортер Bloomberg Марк Гурман.
Кроме того, в идеале такое устройство сможет заменить пользователю не только смартфон, но и ноутбук. Однако до такого гаджета Apple все еще далеко — сначала компания должна закончить создание MR-гарнитуры и привлечь внимание потенциальных пользователей.
Ситуацию осложняет тот факт, что на рынке уже присутствуют гарнитуры смешанной реальности от конкурентов — например, Meta (признана в России экстремистской и запрещена) или Microsoft. Несмотря на то что у Apple было дополнительное время, чтобы сделать свое устройство более продвинутым, у таких гаджетов все еще слишком высокая цена и ограниченное количество сценариев использования, считает Гурман.
Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что шлем смешанной реальности от Apple получит название Reality Pro и будет поддерживать управление взглядом и жестами. Пользователь сможет выбрать иконку нужного приложения в 3D-версии интерфейса, похожего на iOS, просто посмотрев на него.