Bloomberg: Apple намерена создать AR-очки, которые заменят смартфон

В будущем Apple рассчитывает создать очки дополненной реальности (AR), которые можно будет носить, не снимая, весь день. Об этом сообщает репортер Bloomberg Марк Гурман.

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Кроме того, в идеале такое устройство сможет заменить пользователю не только смартфон, но и ноутбук. Однако до такого гаджета Apple все еще далеко — сначала компания должна закончить создание MR-гарнитуры и привлечь внимание потенциальных пользователей.

Ситуацию осложняет тот факт, что на рынке уже присутствуют гарнитуры смешанной реальности от конкурентов — например, Meta (признана в России экстремистской и запрещена) или Microsoft. Несмотря на то что у Apple было дополнительное время, чтобы сделать свое устройство более продвинутым, у таких гаджетов все еще слишком высокая цена и ограниченное количество сценариев использования, считает Гурман.