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1 час назад

Bloomberg: Apple намерена создать AR-очки, которые заменят пользователю смартфон

Газета.Ruиещё 3

В будущем Apple рассчитывает создать очки дополненной реальности (AR), которые можно будет носить, не снимая, весь день. Об этом сообщает репортер Bloomberg Марк Гурман.

Bloomberg: Apple намерена создать AR-очки, которые заменят смартфон
Фото: UnsplashUnsplash

Кроме того, в идеале такое устройство сможет заменить пользователю не только смартфон, но и ноутбук. Однако до такого гаджета Apple все еще далеко — сначала компания должна закончить создание MR-гарнитуры и привлечь внимание потенциальных пользователей.

Ситуацию осложняет тот факт, что на рынке уже присутствуют гарнитуры смешанной реальности от конкурентов — например, Meta (признана в России экстремистской и запрещена) или Microsoft. Несмотря на то что у Apple было дополнительное время, чтобы сделать свое устройство более продвинутым, у таких гаджетов все еще слишком высокая цена и ограниченное количество сценариев использования, считает Гурман.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что шлем смешанной реальности от Apple получит название Reality Pro и будет поддерживать управление взглядом и жестами. Пользователь сможет выбрать иконку нужного приложения в 3D-версии интерфейса, похожего на iOS, просто посмотрев на него.

Наука и техника,Марк Гурман,Microsoft,Apple,
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