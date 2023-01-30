Стали известны характеристики Honor Magic 5 Lite

Honor готовится представить на своём внутреннем и мировом рынке новую линейку смартфонов Magic 5. По слухам, в неё войдут флагманские модели Magic 5, Magic 5 Pro и Magic 5 Ultimate/Prestige Edition. Сегодняшняя утечка показала, что в серии также будет смартфон среднего ценового сегмента. Он будет называться Honor Magic 5 Lite.

Фото: Itzine.ru Itzine.ru

Magic 5 Lite получит 6,67-дюймовую панель AMOLED с разрешением Full HD+ (2400 x 1080 пикселей) и частотой обновления до 120 Гц. Экран будет предлагать до 800 нит пиковой яркости и встроенный сканер отпечатков пальцев.

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Сердцем смартфона станет процессор Snapdragon 695. Он будет поставляться с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. В качестве операционной системы установлен Android 12 с фирменной оболочкой Honor Magic UI 6.1. Автономность смартфона будет обеспечивать аккумулятор на 5100 мАч с поддержкой быстрой зарядки 40 Вт.