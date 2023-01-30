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37 минут назад

Emirates  провела испытания биотоплива для самолета Boeing 777-300ER

AirCargoNews.ru

Авиакомпания Emirates успешно завершила наземные испытания двигателя GE90 на одном из своих самолетов Boeing 777-300ER, который работает на 100-процентном авиационном биотопливе (SAF). Целью проведенных испытаний и анализов является демонстрация способности двигателя работать на специально подобранном 100-процентном SAF без ущерба для его характеристик, необходимости модификации систем самолета или специальных процедур обслуживания самолета или двигателя.

Emirates испытала биотопливо для самолета Boeing 777-300ER
Фото: AirCargoNews AirCargoNews

Результаты наземных испытаний проложат путь к первому экспериментальному испытательному полету Emirates с использованием 100-процентного SAF на одном двигателе, запланированному на эту неделю. Испытательные мероприятия заключались в запуске одного двигателя, работающего на 100-процентного SAF, а другого - на обычном авиационном керосине, для анализа поведения и работы топливной системы на каждом виде топлива, сравнения параметров каждого двигателя и обеспечения безотказной работы во время планируемого рейса.

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Во время наземных испытаний в хабе Emirates в Дубае самолет сначала прошел стандартные процедуры предварительной проверки. Затем начались наземные испытания, сначала запустив вспомогательную силовую установку (ВСУ) Honeywell 331-500, работающую на 100-процентного SAF. Затем оба двигателя запускались с помощью ВСУ. Левый двигатель работал на полной тяге с теми же настройками, что и во время экспериментального полета. Сюда входили параметры холостого хода, взлета и набора высоты на протяжении всего профиля полета, на максимальной скорости и интенсивности работы. Затем в течение 15 минут двигатели работали на крейсерских режимах. После завершения моделирования двигатели охлаждались. Топливо было изолировано в отдельных топливных баках. После завершения испытаний данные двигателя были загружены для просмотра, сравнения и анализа.

Во время Dubai Airshow 2021 Emirates, GE Aerospace и Boeing подписали Меморандум о взаимопонимании (MoU) для разработки программы испытательных полетов 100-процентного SAF для Boeing 777-300ER с двигателями GE90.

В течение 2022 года Emirates работала со своими партнерами GE Aerospace, Boeing, Honeywell, Neste и Virent Inc., дочерней компанией Marathon Petroleum Corp., над испытаниями SAF. Партнеры разработали смесь с теми же свойствами и рабочими параметрами, что и обычный авиационный керосин, и совместно провели технический анализ и эксплуатационные требования для наземных испытаний и экспериментальных полетов.

Наука и техника,Emirates,Boeing,
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