Аномальный кристалл обнаружили после удара молнии в США

В песчаных дюнах штата Небраска (США) обнаружили кристалл, чье существование долгое время считалось невозможным. Он возник после удара молнии, сообщает PNAS.

В месте удара геологи из Университета Флоренции (Италия) обнаружили фульгурит – фрагмент спекшейся породы. С помощью электронного микроскопа они смогли определить его химический состав и кристаллическую структуру. Обследование показало, что внутри фульгурита находится квазикристалл с редко наблюдаемой 12-кратной симметрией.

Известно, что большинство кристаллических тел в природе обладают одинаковой структурой: их атомы расположены в виде решетки, которая повторяется в трехмерном пространстве. Существуют такие аморфные твердые тела, такие как стекло – их строение представляет собой бессистемное нагромождение атомов.

Квазикристаллы не похожи ни на первых, ни на вторых. Их атомы расположены по шаблону, но этот шаблон не повторяется. Существование квазикристаллов было теоретически предсказано еще в 1980-х годах, но считалось, что в реальном мире они не могут возникнуть. Однако впоследствии ученые выявили подобные структуры внутри метеоритов.

Специалисты пришли к выводу, что для образования квазикристаллов требуются экстремальные условия, например, взрыв ядерной бомбы или падение космической скалы на Землю. Новое исследование показало, что они также зарождаются после ударов молнии – это открытие важно для опытов по искусственному созданию квазикристаллов в лабораториях.