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26 минут назад

В WhatsApp появится новая функция

Lenta.ru

Пользователям популярного мессенджера WhatsApp на базе iOS станет доступна возможность отправки реакций в группах, предназначенных для объявлений. О разработке новой функции стало известно специалистам портала WABetaInfo.

В WhatsApp появится новая функция
Фото: ТАССТАСС

По информации издания, в WhatsApp появится функция отправки реакции в группы объявлений, в которых сообщения могут отправлять только администраторы сообществ. При этом при отправке реакции для остальных пользователей номер телефона отправителя реакции будет скрыт.

Возможность отправки реакции в группы объявлений находится на стадии разработки. Ожидается, что она появится в одном из будущих обновлений приложения.

Ранее сообщалось, что WhatsApp позволит отправлять фотографии в их оригинальном качестве. В сервисе появится соответствующая иконка, благодаря которой пользователи при отправке смогут выбирать качество изображения.

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