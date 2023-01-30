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10 минут назад

Нейросеть нарисовала Золотые ворота Владимира из альтернативной реальности

runews24.ru

Нейросеть нарисовала Золотые ворота Владимира, перенеся их в альтернативную реальность. Так, авторы telegram-канала «Чей-то дрон» взяли фото Золотых ворот, сделанное беспилотным летательным аппаратом, и попытались представить, как могла бы выглядеть визитная карточка Владимира, окажись в Юрском периоде, доисторическом, в водном или сказочном мире.

Нейросеть нарисовала Золотые ворота Владимира
Фото: СоцсетиСоцсети
Соцсети

Правда, картина, нарисованная нейросетью, понравилась не всем. Некоторые попросили авторов удалить картины, но авторы заявили, что продолжат рубрику.

Соцсети

«Никого обидеть не хотели, оскорбить тем более, а нейросеть рисовала-старалась, силы свои нейросетячьи тратила по нашему токмо научению и от желания одного», - отметили они.

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