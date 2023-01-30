Нейросеть нарисовала Золотые ворота Владимира, перенеся их в альтернативную реальность. Так, авторы telegram-канала «Чей-то дрон» взяли фото Золотых ворот, сделанное беспилотным летательным аппаратом, и попытались представить, как могла бы выглядеть визитная карточка Владимира, окажись в Юрском периоде, доисторическом, в водном или сказочном мире.