Microsoft принудительно обновит Windows 11

В Microsoft запланировали принудительно перевести пользователей на более новую версию ОС Windows. Об этом сообщает издание Neowin.

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Журналисты портала обратили внимание на уведомление на сайте корпорации. Согласно опубликованным данным, Microsoft запланировала обновить ОС на компьютерах пользователей в автоматическом режиме. В случае использования Windows 11 версии 21H2 система обновиться до версии 22H2 без участия владельца ПК.

Релиз версии 21H2 состоялся 4 октября 2021 года, система остается актуальной еще около девяти месяцев. Версия 22H2 вышла в сентябре 2022 года. В компании отметили, что перевод на более актуальную версию ОС позволит пользователям получать обновления и патчи безопасности в течение большего срока. Внедрение начнется поэтапно, начиная с устройств, которые дольше всего использовали версию 21H2.

Несмотря на то что обновление будет автоматическим, у пользователей останется некоторая свобода действий. Так, для завершения перехода на версию 22H2 нужно будет перезагрузить компьютер. Также автоматического обновления не получат владельцы бизнес-лицензий — им придется установить апдейт в ручном режиме.