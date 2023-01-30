Найдена древнейшая мастерская по изготовлению топоров

Международная группа учёных сделала революционное открытие в Эфиопии. Она обнаружила самую древнюю мастерскую по изготовлению топоров из когда-либо найденных.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Сообщается, что команда, состоящая из специалистов из Испании, Германии и Франции, нашла в этой стране мастерскую по изготовлению топоров из обсидиана возрастом 1,2 млн лет.

Таким образом, свежее открытие поставило под сомнение прежние представления о происхождении мастерских по изготовлению топоров. Ранее считалось, что они появились в Европе примерно в среднем плейстоцене (774 000 - 129 000 лет назад).