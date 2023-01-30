Россиян предостерегли от онлайн-покупок после перехода по баннеру

Россиянам не стоит совершать покупки в интернете при переходе по рекламным баннерам на сайтах, так как они рискуют столкнуться с мошенниками. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил аналитик по информационной безопасности Лиги Цифровой Экономики Артур Янбулатов.
По словам специалиста, злоумышленники часто пользуются так называемой фейковой рекламой, предлагая «чересчур выгодные акции» и распродажи.
«Если вас заинтересовал баннер с акцией, найдите официальный сайт магазина или верифицированный аккаунт в соцсетях и проверьте, действительно ли там идет распродажа», — советует Янбулатов.
Аналитик напомнил, что продавец вряд ли будет заинтересован в торговле с 90-процентной скидкой даже в попытке привлечь новых покупателей. Янбулатов также порекомендовал перед любой покупкой в интернете проверять отзывы других пользователей, а также не поддаваться приемам маркетологов, которые предлагают «последний шанс», чтобы приобрести ту или иную вещь.