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1 час назад

Rolls-Royce представил компактный ядерный реактор для марсианской и лунной станций

Ferra.ru

Известный производитель автомобилей класса люкс Rolls-Royce стал на шаг ближе к освоению космоса.

Rolls-Royce показал ядерный реактор для марсианской и лунной станций
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Компания объявила о своём партнёрстве с Космическим агентством Великобритании с целью изучения возможности использования ядерной энергии для космических полётов. На данный момент её инженеры вовсю проводят исследования для оценки осуществимости этой концепции.

Более того, Rolls-Royce представила ядерный реактор, который потенциально может обеспечить энергией лунную и марсианскую базы или космические путешествия за пределы нашей планеты.

Изображение новейшей разработки было опубликовано в Twitter-аккаунте бренда. Представители компании описали мини-реактор как «автономное и энергоёмкое решение, предназначенное для использования в космических исследованиях поверхности планеты или для питания и приведения в движение космического корабля».

В Rolls-Royce также отметили, что мини-реактор разработан для использования безопасной и надёжной формы топлива, а частицы урана заключены в многочисленные защитные слои, чтобы выдерживать экстремальные условия.

Наука и техника,Роскосмос,
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