Rolls-Royce показал ядерный реактор для марсианской и лунной станций

Известный производитель автомобилей класса люкс Rolls-Royce стал на шаг ближе к освоению космоса.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Компания объявила о своём партнёрстве с Космическим агентством Великобритании с целью изучения возможности использования ядерной энергии для космических полётов. На данный момент её инженеры вовсю проводят исследования для оценки осуществимости этой концепции.

Более того, Rolls-Royce представила ядерный реактор, который потенциально может обеспечить энергией лунную и марсианскую базы или космические путешествия за пределы нашей планеты.

Изображение новейшей разработки было опубликовано в Twitter-аккаунте бренда. Представители компании описали мини-реактор как «автономное и энергоёмкое решение, предназначенное для использования в космических исследованиях поверхности планеты или для питания и приведения в движение космического корабля».