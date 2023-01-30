Realme выпустит новый смартфон под маркой Coca-Cola

Компания Realme опубликовала пост, указывающий на сотрудничество с Coca-Cola. Компании выпустят в коллаборации смартфон, который пользователи уже назвали ColaPhone.

Несколько дней назад в сети заговорили о смартфоне под названием ColaPhone — появился неофициальный рендер, демонстрирующий возможный дизайн модели. Подтвердил слухи генеральный директор Realme India, опубликовавший в Twitter фотографию, на которой в смартфоне Realme 10 Pro 5G отражается банка Coca-Cola.

Sostav.ru

Кроме того, Realme опубликовала в соцсети короткий ролик, сопровождаемый надписью: «Что-то захватывающее бурлит». На нём виден смартфон и пузырьки газировки.